La tradition carnavalesque – la Confrérie des Tambours Majors et les Amis du Reuze
16 et 17 septembre
Maison de la confrérie des Tambours Majors
Dunkerque

Pour la première fois, la Confrérie des Tambours Majors du Carnaval de Dunkerque ouvre les portes de sa maison.

Des archives, des reportages photos, des costumes de tambours majors, des instruments de musique composent ce petit musée autour de la tradition carnavalesque.

Les Amis du Reuze rejoignent la confrérie durant la journée du samedi et vous offrent une immersion dans le monde des géants : leur histoire, leurs traditions. Et pour les visiteurs de 6 à 70 ans, pourquoi pas une initiation au portage de géant… ? Un plaisir à découvrir…

Maison de la confrérie des Tambours Majors
1 rue Colbert 59430 Dunkerque

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

