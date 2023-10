L’architecture frugale en Occitanie et ailleurs, apéritif-échange et conférence Maison de la communication Lalanne-Trie, 10 octobre 2023, Lalanne-Trie.

L’architecture frugale en Occitanie et ailleurs, apéritif-échange et conférence Mardi 10 octobre, 18h30 Maison de la communication Conférence : gratuit. Entrée libre. Apéritif : gratuit. Sur inscription.

Face à la crise climatique, le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires urbains et ruraux » propose des solutions concrètes. Rédigé en janvier 2018 par Alain Bornarel, Philippe Madec et Dominique Gauzin-Müller, ce texte a déjà rassemblé près de 16 000 signataires de 90 pays, créant un véritable mouvement.

La frugalité est la juste utilisation des fruits de la terre. La démarche touche quatre domaines d’actions : l’usage raisonné du sol ; la réduction de la consommation d’énergie ; la priorité aux matériaux de construction biosourcés, géosourcés et de réemploi issus de la région ; un processus de conception et de mise en œuvre holistique et collaboratif.

L’objectif commun est une architecture plus respectueuse du vivant qui valorise les matériaux renouvelables et les savoir-faire locaux, qui privilégie des solutions techniques robustes et qui propose un équilibre entre tradition et modernité.

L’architecture frugale et créative transforme l’existant avant de construire du neuf. Dans cette conférence, Dominique Gauzin-Müller présentera des exemples inspirants réalisés en Occitanie et ailleurs.

Apéro dînatoire de 18h30 à 20h (réservation obligatoire).

Conférence de 20h à 22h30 (ouvert à toutes/tous).

Maison de la communication 65220 Lalanne-Trie Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 67 16 96 [{« type »: « email », « value »: « 20ans@aspain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 67 16 96 »}] Le lalano est un théâtre à Lalanne Trie qui propose de nombreux spectacles dans le cadre de sa programmation culturelle. Le lalano est situé au Maison de la communication à Lalanne-Trie. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

©Astarac patrimoine innovation