Marché de Noël Maison de la commune Saint-Jory-las-Bloux Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Jory-las-Bloux Marché de Noël Maison de la commune Saint-Jory-las-Bloux, 26 novembre 2023, Saint-Jory-las-Bloux. Saint-Jory-las-Bloux,Dordogne Artisanats, produits locaux, jouets d’occasion.

Buvette & restauration, food trucks.

Organisé par le comité des fêtes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Maison de la commune le bourg

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Crafts, local products, second-hand toys.

Refreshments & food, food trucks.

Organized by the Comité des fêtes. Artesanía, productos locales, juguetes de segunda mano.

Refrescos y comida, food trucks.

Organizado por el Comité des fêtes. Kunsthandwerk, lokale Produkte, gebrauchtes Spielzeug.

Getränke und Essen, Food Trucks.

Organisiert vom Festkomitee. Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Jory-las-Bloux Autres Lieu Maison de la commune Adresse Maison de la commune le bourg Ville Saint-Jory-las-Bloux Departement Dordogne Lieu Ville Maison de la commune Saint-Jory-las-Bloux latitude longitude 45.362098;0.9651995

Maison de la commune Saint-Jory-las-Bloux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jory-las-bloux/