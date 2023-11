Atelier découpage POYA Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille, 22 novembre 2023, Marcillat-en-Combraille.

Marcillat-en-Combraille,Allier

Atelier de découpage de cet art savoyard de découpage de papier, animé par Régine Broux.

Inscription et renseignements : 04 70 51 10 23.

2023-11-22 10:00:00 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

Maison de la Combraille Place Pierre Bitard

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Paper-cutting workshop, led by Régine Broux.

Registration and information: 04 70 51 10 23

Taller de recorte de papel, dirigido por Régine Broux.

Inscripción e información: 04 70 51 10 23

Workshop über diese savoyische Kunst des Papierschneidens, geleitet von Régine Broux.

Anmeldung und Informationen: 04 70 51 10 23

Mise à jour le 2023-11-15 par OTI Vallée du Coeur de France