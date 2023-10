Atelier Vannerie Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille Catégories d’Évènement: Allier

Marcillat-en-Combraille Atelier Vannerie Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille, 21 octobre 2023, Marcillat-en-Combraille. Marcillat-en-Combraille,Allier Fabrication d’un petit panier Zarzo..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Maison de la Combraille Place Pierre Bitard

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Making a small Zarzo basket. Fabricación de una pequeña cesta Zarzo. Herstellung eines kleinen Zarzo-Korbs.

