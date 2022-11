stage de chants traditionnels occitans Maison de la Citoyenneté, Salle Carlos Gardel, Carmaux (81)

10 €

10 €

organisé par Cercle Occitan de Carmaux
Maison de la Citoyenneté, Salle Carlos Gardel, Carmaux (81)
26, Avenue Bouloc Torcatis
Maison de la Citoyenneté, Salle Carlos Gardel, 81400 Carmaux, France

travail sur le répertoire des chants du Rouergue et des départements voisins
travail sur le timbre et la posture corporelle du chanteur traditionnel

Covoiturage : entrer en relation au cocsegala@gmail.com pour mise en relation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00

