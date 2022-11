Cité laïque Maison de la citoyenneté Ouest Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cité laïque Maison de la citoyenneté Ouest, 5 décembre 2022, Toulouse. Cité laïque 5 – 30 décembre Maison de la citoyenneté Ouest Une exposition interactive pour comprendre la laïcité. handicap moteur mi Maison de la citoyenneté Ouest 1 place Conchita Grange Ramos, 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie À quoi renvoie la laïcité ? À quoi sert-elle ? Et pourquoi en parle-t-on autant en France ? À travers six panneaux qui traitent de différentes thématiques, cette exposition, interactive, répond à ces questions et donne des clés de compréhension du concept de laïcité, fondamental pour la liberté de chacun et l’égalité de tous. L’exposition a reçu, en décembre 2021, le Prix de la Laïcité de la République Française. Exposition pilotée par la Ligue de l’Enseignement (Fédération de Paris)

