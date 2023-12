RENOUVELLEMENT DU CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE Maison de la Citoyenneté Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord RENOUVELLEMENT DU CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE Maison de la Citoyenneté Grande-Synthe, 15 janvier 2024, Grande-Synthe. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE Lundi 15 janvier 2024, 09h00 Maison de la Citoyenneté dépôt des candidatures pour le 15 janvier 2024 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le Conseil Local de la Vie Associative se réunnit un fois par mois dans une ambiance conviviale. L'objectif du CLVA est de mener des actions communes, sur des thématiques telles que la citoyenneté, l'engagement des jeunes, l'eco-responsabilité des associations, la communication…

Maison de la Citoyenneté
26 avenue de l'Ancien Village
Grande-Synthe 59760
Nord Hauts-de-France

