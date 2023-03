Nuit de la Chouette à Mourjou Maison de la Châtaigne Puycapel Catégories d’Évènement: Cantal

Nuit de la Chouette à Mourjou Maison de la Châtaigne, 24 mars 2023, Puycapel. Nuit de la Chouette à Mourjou Vendredi 24 mars, 18h00 Maison de la Châtaigne Entrée libre mais réservation conseillée. Les chouettes ont besoin de nous ! Vous avez entendu des chouettes et des hiboux près de chez vous ! Vous avez à coeur de les protéger ou de mieux les connaître ! Participez à notre Nuit de la Chouette. Au programme : diaporama, sortie dans Mourjou, discussion sur nos rapaces nocturnes locaux et contribution à l’ABC de Puycapel par la localisation des ces rapaces sur la commune. Une collation clôturera cette belle soirée. Maison de la Châtaigne Mourjou15340 Puycapel Puycapel 15340 Mourjou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « maisondelachataigne@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0471499800 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

