Olympique Tour à Saubrigues Maison de la chasse Saubrigues, 12 novembre 2023, Saubrigues.

Saubrigues,Landes

D’août 2023 à juillet 2024, l’Olympique Tour fait vivre les Jeux Olympiques à MACS, dans les 12 communes labellisées Terre de Jeux 2024. Alors chaussez vos baskets et allons ensemble vers les Jeux de Paris 2024 !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 12:00:00. EUR.

Maison de la chasse

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



From August 2023 to July 2024, the Olympique Tour brings the Olympic Games to life in MACS, in the 12 communes labeled Terre de Jeux 2024. So get your sneakers on and let’s get ready for the Paris 2024 Games!

De agosto de 2023 a julio de 2024, el Tour Olímpico dará vida a los Juegos Olímpicos en MACS, en los 12 municipios que han obtenido la etiqueta Terre de Jeux 2024. Ponte las zapatillas y prepárate para los Juegos de París 2024

Von August 2023 bis Juli 2024 lässt die Olympische Tour die Olympischen Spiele in MACS und in den 12 Gemeinden, die das Label Terre de Jeux 2024 tragen, lebendig werden. Ziehen Sie also Ihre Turnschuhe an und lassen Sie uns gemeinsam auf die Spiele in Paris 2024 zusteuern!

Mise à jour le 2023-10-24 par OTI LAS