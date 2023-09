Exposition du Prix « Ressources » Maison de la Charente-Maritime La Rochelle, 13 octobre 2023, La Rochelle.

Exposition du Prix « Ressources » Vendredi 13 octobre, 09h00 Maison de la Charente-Maritime Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’exposition des projets candidats à la première édition du Prix « Ressources ».

Créé en 2023 par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime, le Prix Ressources a pour objectif de mettre en lumière et de valoriser la production architecturale, urbaine et paysagère du département.

Les 52 projets présentés montrent la diversité et la qualité des réalisations qui contribuent à améliorer notre cadre de vie.

Maison de la Charente-Maritime 85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Bellevue Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

©CAUE 17