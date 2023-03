Inauguration de l’exposition « Maisons des bords de mer » Maison de la Charente-Maritime, 7 avril 2023, La Rochelle.

Inauguration de l'exposition « Maisons des bords de mer » Vendredi 7 avril, 16h00 Maison de la Charente-Maritime Entrée libre et gratuite

Évènement à La Rochelle ! Du 5 au 28 avril les maisons des bords de mer sont à l’honneur à la Maison du département.

Inauguration le 7 avril à 16h en présence du commissaire d’exposition Gilles Ragot.

L’historien de l’architecture Gilles Ragot revient sur 40 ans de réinvention de la résidence balnéaire à travers des écrits, photographies et maquettes qu’il présente dans une exposition et un ouvrage sur le patrimoine du département.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’émergence de la « civilisation des loisirs » voit se démocratiser les vacances, auparavant réservées à une frange aisée de la société. Cette profonde mutation économique et sociologique invite les architectes, mais aussi des entrepreneurs-concepteurs, à réinventer la résidence balnéaire, qui, de villa cossue, va devenir une maison de vacances accessible au plus grand nombre.

Une histoire passionnante à découvrir sur les horaires d’ouverture de la Maison du département jusqu’au 28 avril, en entrée libre et gratuite !

