MACHA GHARIBIAN « Joy ascension » Maison de la Challe Éragny, 9 décembre 2023, Éragny.

Éragny,Val-d’Oise

Ce troisième album, Joy Ascension vaut à MACHA GHARIBIAN, le prix Révélation des Victoires du jazz en 2020, en plein confinement….

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

Maison de la Challe Place de la Challe – Maison de la Challe

Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France



This third album, Joy Ascension, earned MACHA GHARIBIAN the Victoires du jazz’s Revelation award in 2020, in the midst of confinement?

Este tercer álbum, Joy Ascension, le valió a MACHA GHARIBIAN el premio Victoires du jazz Revelation en 2020, en pleno periodo de encierro?

Das dritte Album, Joy Ascension, brachte MACHA GHARIBIAN den Preis « Révélation » bei den Victoires du jazz im Jahr 2020 ein

