Sieste musicale « Terre Asiatique » Maison de la Céramique Samadet, 9 septembre 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Si loin et si proche, l’Asie vous ouvre les bras et les oreilles ! Il vous suffira de fermer les yeux , de vous laisser bercer par ces musiques envoûtantes. Un voyage musical inoubliable en terre asiatique ! N’oubliez pas votre transat ! Sur réservation obligatoire..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . EUR.

Maison de la Céramique Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



So far and so near, Asia opens its arms and ears to you! All you have to do is close your eyes and let yourself be lulled by this spellbinding music. An unforgettable musical voyage to Asia! Don’t forget your deckchair! Reservations essential.

Tan cerca y tan lejos, Asia te abre sus brazos y sus oídos Sólo tiene que cerrar los ojos y dejarse arrullar por esta música hechizante. Un inolvidable viaje musical a Asia No olvide su tumbona Reserva obligatoria.

So weit weg und doch so nah: Asien öffnet seine Arme und Ohren für Sie! Sie brauchen nur die Augen zu schließen und sich von dieser bezaubernden Musik berieseln zu lassen. Eine unvergessliche musikalische Reise durch Asien! Vergessen Sie Ihren Liegestuhl nicht! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-07 par Landes Chalosse