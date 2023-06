Conférence par Paul Blanqué Maison de la Céramique Samadet, 29 juin 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Dans le cadre de l’exposition « Carnet de Voyage céramique », une rencontre avec l’écrivain voyageur Paul Blanqué est proposée, écrivain voyageur à la plume vagabonde..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 . EUR.

Maison de la Céramique Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Carnet de Voyage céramique » exhibition, a meeting with Paul Blanqué, a travel writer with a wandering pen.

En el marco de la exposición « Carnet de Voyage céramique », le ofrecemos la oportunidad de conocer al escritor de viajes errantes Paul Blanqué.

Im Rahmen der Ausstellung « Carnet de Voyage céramique » wird ein Treffen mit dem Reiseschriftsteller Paul Blanqué angeboten, einem Reiseschriftsteller mit vagabundierender Feder.

Mise à jour le 2023-06-07 par Landes Chalosse