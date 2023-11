Projection vidéo : Le prieuré de Charrière et le Tour de Galaure Maison de la Céramique Saint-Uze, 17 novembre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

Le Prieuré de Charrière de Châteauneuf de Galaure son histoire, sa restauration et sa nouvelle vie et Le Tour de Galaure un documentaire humoristique sur les villages de la vallée de la Galaure. Des trésors cachés à découvrir ! Sur réservation..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Maison de la Céramique Place du 8 Mai 1945

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Prieuré de Charrière de Châteauneuf de Galaure, its history, restoration and new life, and Le Tour de Galaure, a humorous documentary about the villages of the Galaure valley. Hidden treasures to discover! Reservations required.

Le Prieuré de Charrière en Châteauneuf de Galaure, su historia, restauración y nueva vida, y Le Tour de Galaure, un documental humorístico sobre los pueblos del valle de Galaure. ¡Tesoros ocultos por descubrir! Reserva obligatoria.

Le Prieuré de Charrière de Châteauneuf de Galaure seine Geschichte, seine Restaurierung und sein neues Leben und Le Tour de Galaure eine humorvolle Dokumentation über die Dörfer des Galaure-Tals. Verborgene Schätze warten darauf, entdeckt zu werden! Nach vorheriger Anmeldung.

