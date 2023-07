Visite créative en famille Maison de la Céramique Saint-Uze, 14 juin 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

L’atelier poterie … une activité pour se ressourcer, se faire du bien, échapper au stress du quotidien ! Avec une visite des expositions permanentes et temporaires et le jeu interactif « Le génie de la céramique »..

2023-06-14 15:00:00 fin : 2023-06-14 16:30:00. EUR.

Maison de la Céramique Place du 8 Mai 1945

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The pottery workshop … an activity to recharge your batteries, to do yourself good, to escape from the stress of everyday life! With a visit of the permanent and temporary exhibitions and the interactive game « The genius of ceramics ».

El taller de cerámica… una actividad para recargar las pilas, para hacerse un bien, para escapar del estrés de la vida cotidiana Con una visita a las exposiciones permanentes y temporales y el juego interactivo « El genio de la cerámica ».

Das Töpferatelier … eine Aktivität, um neue Energie zu tanken, sich etwas Gutes zu tun und dem Alltagsstress zu entfliehen! Mit einem Besuch der Dauer- und Sonderausstellungen und dem interaktiven Spiel « Das Genie der Keramik ».

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche