Exposition Kiln Fever Maison de La Céramique du Pays de Dieulefit Dieulefit, 25 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Comme à chaque fin de formation, une exposition collective est réalisée pour montrer les aboutissements de chacun.e.s.

La Maison de la Céramique et la promotion 2022/2023 vous invitent au « KILN FEVER » !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Maison de La Céramique du Pays de Dieulefit Parc de la Baume

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As at the end of each course, a collective exhibition is held to showcase the achievements of each student.

The Maison de la Céramique and the class of 2022/2023 invite you to « KILN FEVER »!

Como al final de cada curso, se realizará una exposición colectiva para mostrar los logros de cada alumno.

¡La Maison de la Céramique y la promoción 2022/2023 te invitan a « KILN FEVER »!

Wie an jedem Ende der Ausbildung wird eine gemeinsame Ausstellung erstellt, um die Ergebnisse jedes Einzelnen zu zeigen.

Das Maison de la Céramique und der Jahrgang 2022/2023 laden Sie zum « KILN FEVER » ein!

