Animation: « Jeux de société nature » (Atelier du mercredi) Mercredi 22 novembre, 14h30 Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Venez jouer, créer avec la nature ou devenir acteur de la préservation de la biodiversité.

Au programme: différents jeux de société sur la faune et la flore.

Hors vacances scolaires, les mercredis de 14h30 à 16h.

Enfants entre 7 et 12 ans accompagnés.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés.

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

préservation biodiversité

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne