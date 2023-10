Animation: « Menez l’enquête pour sauver la forêt » Maison de la Biodiversité Paulhac, 3 novembre 2023, Paulhac.

Animation: « Menez l’enquête pour sauver la forêt » Vendredi 3 novembre, 14h00 Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Une malle mystérieuse est apparue recemment. Pourquoi? Comment? Qui l’a mise là? Venez trouver les indices nécessaires pour l’ouvrir, déchiffrer pas à pas les énigmes et remplir la mission qui vous a été confiée. Vous aurez une heure pour résoudre cette enquête et sauver, ensemble, la forêt d’un incendie ravageur.

Familles ou groupes à partir de 10 ans accompagnés (accessible PMR).

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés. »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T15:30:00+01:00

enquête énigme

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne