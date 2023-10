Animation: « Artistes en herbe » Maison de la Biodiversité Paulhac, 26 octobre 2023, Paulhac.

Animation: « Artistes en herbe » 26 octobre et 3 novembre Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« La nature vous inspire? Venez découvrir la forêt de Buzet, en apprendre plus sur ce milieu protégé, libérer vos talens d’artiste et créer une oeuvre en harmonie avec votre environnement.

Familles ou groupes à partir de 3 ans accompagnés (accessible PMR).

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés. »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

biodiversité

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne