Animation: « Sur la piste des animaux » Maison de la Biodiversité Paulhac, 26 octobre 2023, Paulhac.

Animation: « Sur la piste des animaux » 26 octobre et 2 novembre Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Les animaux sont discrets dans la nature. Mais ils laissent des indices de leur présence: empreintes, terriers, crottes, plumes, poils… Partez à leur recherche! Vous apprendrez les techniques pour pister les animaux; de la découverte du premier indice à la pose d’un dispositif de capture vidéo.

Familles ou groupes à partir de 6 ans accompagnés (accessible PMR).

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés. »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

empreintes terriers

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne