Animation: « Dans la peau d’une chauve-souris » 25 et 31 octobre Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Echolocation, Uropatagium ou encore Chiroptère. Ces mots ne vous disent peut-être rien mais on parle bien de chauve-souris. Ces mammifères souvent mal-aimés sont pourtant très utiles et fascinants. Vous en apprendrez davantage sur leur biologie, leur anatonomie, leur alimentation et les menaces qui pèsent sur leur espèce.

Familles ou groupes à partir de 8 ans accompagnés (accessible PMR).

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés. »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T16:00:00+01:00

mammifère chiroptère

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne