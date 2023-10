Animation: « Les mondes minuscules » Maison de la Biodiversité Paulhac, 25 octobre 2023, Paulhac.

Animation: « Les mondes minuscules » Mercredi 25 octobre, 10h00, 14h00 Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Tous les jours, sous nos yeux, une infinité d’êtres évolue à l’abri de notre regard dans une multitude de mondes. Ces mondes mystérieux où les mousses deviennent des arbres, les fourmis des géants et où notre perception de la réalité est remise en question… Venez plonger dans l’immense diversité des mondes minuscules de la forêt de Buzet !

Familles ou groupes à partir de 12 ans accompagnés.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

biodiversité forêt de Buzet

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne