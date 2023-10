Animation: « Balade photographique » Maison de la Biodiversité Paulhac, 24 octobre 2023, Paulhac.

Animation: « Balade photographique » 24 octobre et 2 novembre Maison de la Biodiversité Sur réservation, gratuit

« Réussir à prendre la photo de ses rêves! Trouver LA posture du photographe naturaliste, le bon moment pour figer l’instant! Que vous utilisiez un appareil photo ou un smartphone, venez apprendre les principes de base pour immortaliser la nature!

Familles ou groupes à partir de 12 ans accompagnés (accessible PMR)

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaise météo.

Chiens non autorisés. »

Maison de la Biodiversité Les Armans Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite »}, {« type »: « email », « value »: « maison-biodiv@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T12:00:00+01:00

photographie naturaliste

Maison de la Biodiversité – Conseil départemental de la Haute-Garonne