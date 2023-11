Animation Tressage – Maison de la Biodiversité Maison de la Biodiversité Nouméa, 14 novembre 2023, Nouméa.

Nouméa,Nouvelle-Calédonie

Le mardi 14 novembre, de 14h à 16h, la ville de Nouméa vous convie une initiation tressage à la Maison de la Biodiversité !.

2023-11-14 14:00:00 fin : 2023-11-14 16:00:00. .

Maison de la Biodiversité Parc Urbain de Sainte-Marie

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



On Tuesday, November 14, from 2 to 4 p.m., the city of Nouméa invites you to a braiding initiation at the Maison de la Biodiversité!

El martes 14 de noviembre, de 14.00 a 16.00 horas, el Ayuntamiento de Numea le invita a participar en un curso de iniciación al trenzado en la Maison de la Biodiversité

Am Dienstag, den 14. November, von 14 bis 16 Uhr lädt die Stadt Nouméa Sie zu einer Einführung in das Flechten im Maison de la Biodiversité ein!

Mise à jour le 2023-11-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie