A la découverte des habitants des jardins et vergers conservatoires Maison de la biodiversité Manosque, 4 juin 2023, Manosque.

A la découverte des habitants des jardins et vergers conservatoires Dimanche 4 juin, 09h30 Maison de la biodiversité gratuit

Le programme a été réorganisé en raison de la météo pluvieuse.

De 9h30 à 12h :

– atelier chants d’oiseaux et balade d’écoute, avec la LPO

– vente de produits de La Thomassine

A 10h30 : visite guidée des jardins et des vergers conservatoires, avec le Parc du Luberon

Pique-nique sur place possible.

Gratuit et tous publics.

Renseignements au 06 86 49 18 81.

Maison de la biodiversité Domaine de la Thomassine 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur A La Thomassine – Vergers et jardins conservatoires, dans les collines de Manosque, le Parc du Luberon et ses jardiniers vous invitent à découvrir, par une promenade originale et pédagogique la diversité des plantes cultivées, au travers de ses jardins en terrasses et ses vergers où sont conservées plus de 400 variétés d'arbres fruitiers et d'oliviers. Vous y découvrirez également un réseau historique de captage et de transport de l'eau qui permettait autrefois l'alimentation de la ville de Manosque : mines d'eau et aqueducs. Accès: Véhicule individuel ou collectif, Aire de pique-nique / Ouvert en juillet et août : du mercredi au samedi, de 9h à 18h ; en mai, juin et septembre : le mercredi de 9h à 18h ; et toute l'année sur rendez-vous pour les groupes de 5 personnes minimum. Prix d'entrée : 6 € ; Tarif réduit 4 € (12-18 ans, étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, groupe > 5 pers., Passeport des musées) ; Gratuit pour les moins de 12 ans.

© parc du luberon