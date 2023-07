Ginette Kolinka, itinéraire d’une survivante d’Auschwitz Maison de la BD Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Ginette Kolinka, itinéraire d’une survivante d’Auschwitz 16 et 17 septembre Maison de la BD

Ginette Kolinka, survivante de la Shoah, a été déportée à Auschwitz en avril 1944 à l’âge de 19 ans avec son père, son frère et son neveu. Ces derniers sont assassinés à l’arrivée du convoi. Ginette, elle, est sélectionnée pour le travail. Durant deux décennies, elle accompagne des groupes à Auschwitz, jusqu’en octobre 2020 où elle accompagne une dernière fois des élèves à Birkenau. Font également partie de cette visite un auteur de bande dessinée et un journaliste. De ce voyage naît une bande dessinée, où Ginette raconte ce que fut sa vie avant, pendant et après la Shoah. Elle témoigne également pour tous ceux qui ne sont pas revenus.

Infatigable passeuse de mémoire, elle fait de la transmission aux jeunes générations son combat de tous les jours.

À partir des planches de la bande dessinée, l’exposition replace le parcours de Ginette Kolinka dans une histoire plus large de la persécution de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale en s’appuyant sur des documents d’époque, archives et photographies.

Maison de la BD 3 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 42 49 22 http://www.maisondelabd.com/ https://www.facebook.com/bdboum L’association BD Boum organise au sein de la maison de la BD, et ce pendant trois jours, un festival de bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 150 auteurs. La manifestation entend proposer un projet différent décliné à travers des orientations artistiques mais aussi pédagogiques, sociales et citoyennes. L’association a développé ses activités avec la création du Centre des Ressources Pédagogiques, connu sous le nom de la maison de la BD. Centre de Blois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Morvan/ Matet/ Efa/ CESC/ Roger/ Albin Michel