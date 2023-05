À la découverte du patrimoine batelier du Veurdre Maison de la batellerie Le Veurdre Catégories d’Évènement: Allier

Le Veurdre À la découverte du patrimoine batelier du Veurdre Maison de la batellerie, 17 septembre 2023, Le Veurdre. À la découverte du patrimoine batelier du Veurdre Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison de la batellerie Entrée libre, consommations payantes À la découverte du patrimoine batelier du Veurdre Visite guidée de la maison de la Batellerie et promenade patrimoniale batelière dans les rues du Veurdre. À 15:00, 16:00, et 17:00, début des visites en groupe :

– Visite guidée de la maison de la Batellerie ;

– Promenade patrimoniale batelière dans les rues du Veurdre ;

– Fin de la promenade à la « Brasserie du Loup » Maison de la batellerie 3-5 rue du Trou Gandou, 03320 Le Veurdre, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 66 43 27 http://www.lachavannee.com Exposition permanente sur la batellerie de l’Allier en Bourbonnais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

