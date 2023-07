Exposition : « Artistes en ville » Maison de la Barthe Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Exposition : « Artistes en ville » Maison de la Barthe Dax, 16 septembre 2023, Dax. Exposition : « Artistes en ville » Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de la Barthe Gratuit. Entrée libre. Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes et portraitistes locaux exposent leurs œuvres dans un cadre de verdure magnifique. Maison de la Barthe Allée de Boulogne, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 89 77 08 http://www.dax.fr Cette maison a pour vocation d’être un lieu vivant, un espace de lecture sensible des milieux constitutifs de la Barthe mais aussi des particularités de la ville de Dax : ses eaux, son sous-sol, ses richesses naturelles… Elle a aussi pour fonction de révéler tout un patrimoine naturel en déclinant trois thèmes : l’eau, la terre et la biodiversité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Ville de Dax Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Maison de la Barthe Adresse Allée de Boulogne, 40100 Dax Ville Dax Departement Landes Lieu Ville Maison de la Barthe Dax

Maison de la Barthe Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/