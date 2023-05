Exposition « La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions » Maison de la Banlieue et de l’Architecture, 15 mai 2023, Athis-Mons.

La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation du patrimoine et de l’architecture en banlieue parisienne. Notre mission est de connaître et faire connaître la banlieue.

Des visites guidées gratuites de l’exposition « La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions« , menées par les médiatrices de la Maison de Banlieue et de l’Architecture peuvent être organisées du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Le format de la visite est d’une heure : 45 min de visite et 15 min d’atelier. Il peut être adapté selon les groupes. La visite de l’exposition est conseillée à partir de la classe de CM1, collège, lycée…etc.

Quelques mots sur l’exposition « La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions » :

Citoyens à part entière, les enfants jouissent de droits : au temps libre, au jeu, à l’expression… Ces droits sont pourtant bafoués, dans un espace urbain souvent orienté autour des besoins des adultes. En banlieue, l’évolution de la place des enfants dans la ville révèle les mutations urbaines et sociales. Cette exposition s’interroge sur les lieux qui leur sont dédiés et met en lumière des initiatives qui leur permettent de s’approprier leur cadre de vie. En donnant la parole aux enfants d’hier et d’aujourd’hui, elle invite à lire la banlieue à leur hauteur.

Maison de la Banlieue et de l'Architecture 41 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle,91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

