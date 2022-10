EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY Maison De L Environnement, 10 novembre 2022, .

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY Jeudi 10 novembre, 20h30 Maison De L Environnement

Tout public, à partir de 4,00 €

ATELIER THEATRE ACTUEL

Maison De L Environnement 6 Rue Haroun Tazieff, 78114, Magny-les-hameaux

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! » Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens et d’un musicien, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur son passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté ! Et puis la Deuxième Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite… La voici amoureuse, d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi… Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ?

Une pièce d’Eric Bu et Elodie Menant / Mise en scène Johanna Boyé / Avec Elodie Menant, Céline Espérin, Marc Pistolesi, Cédric Revollon, au piano Mehdi Bourayou / Décor Olivier Prost / Costumes Marion Rebmann / Assistante Costumes Marion Vanessche / Création perruques et moustaches Julie Poulain / Lumières Cyril Manetta / Musiques Mehdi Bourayou / Chorégraphies Johan Nus / Assistante mise en scène Lucia Passaniti

Durée : 1h30

