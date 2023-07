Déambulation libre de la Maison de Jules Verne Maison de Jules Verne Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Déambulation libre de la Maison de Jules Verne 16 et 17 septembre Maison de Jules Verne entrée libre, sans réservation, gratuite

Maison de Jules Verne 2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 45 45 75 http://www.maisondejulesverne.amiens.fr La Maison dans laquelle Jules Verne vécut 18 ans de 1882 à 1900, vous invite à la découverte de la vie quotidienne, de l’oeuvre, des sources d’inspiration et de la personnalité de Jules Verne à travers plus de 700 objets et documents exposés. Du rez-de-chaussée avec ses pièces d’apparat entièrement remeublées, jusqu’au grenier, retrouvez l’atmosphère d’un authentique hôtel particulier du XIXe siècle et partez à la découverte de l’univers de Jules Verne, de sa vie à Amiens et des aventures de ses héros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

