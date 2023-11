Atelier pratique : Les produits d’hygiène avec le CPIE médoc (Réservation obligatoire) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 9 décembre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Nous vous proposons de participer à un atelier de fabrication des produits cosmétiques. Ainsi, vous vous initiez à une démarche zéro déchet.

En effet, en fabriquant vos propres produits vous réduisez votre consommation de plastique et utilisez des éléments naturels, non nocifs pour la santé.

C’est une démarche écologique, mais également économique !

Nous ferons ensemble des recettes de shampoing solide, baume à lèvres, de crème hydratante… L’atelier malin !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We invite you to take part in a cosmetics-making workshop. This will introduce you to a zero-waste approach.

In fact, by making your own products, you reduce your consumption of plastic and use natural elements that are not harmful to your health.

It’s an ecological approach, but also an economical one!

Together, we’ll create recipes for solid shampoo, lip balm, moisturizing cream… The smart workshop!

Te invitamos a participar en un taller para fabricar tus propios cosméticos. Así conocerás un enfoque de cero residuos.

Al fabricar tus propios productos, puedes reducir el consumo de plástico y utilizar ingredientes naturales que no son perjudiciales para la salud.

Es un enfoque ecológico, pero también económico

Juntos elaboraremos recetas de champú sólido, bálsamo labial, crema hidratante, etc. ¡El taller inteligente!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an einem Workshop zur Herstellung von Kosmetika teilzunehmen. Auf diese Weise werden Sie in einen Null-Abfall-Ansatz eingeführt.

Indem Sie Ihre eigenen Produkte herstellen, reduzieren Sie Ihren Plastikverbrauch und verwenden natürliche Elemente, die nicht schädlich für die Gesundheit sind.

Das ist nicht nur ein ökologischer, sondern auch ein ökonomischer Ansatz!

Wir werden gemeinsam Rezepte für festes Shampoo, Lippenbalsam und Feuchtigkeitscreme herstellen… Der schlaue Workshop!

