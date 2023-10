Conférence participative CPIE Médoc : « Vivre les risques et risquer de Vivre » Réservation obligatoire. Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 5 novembre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Dès le dix-neuvième siècle, l’État commence à travailler contre l’érosion du littoral atlantique du Médoc.

Une maison en pierre, bâtie selon le modèle hollandais, est érigée dès le mois de mai 1840 sur le revers d’une dune au Verdon sur Mer puis le site sera d’abord connu sous le nom « Ateliers de Maison de Grave »avant de devenir la « Maison de Grave » restaurée par le Conservatoire du littoral.

Au travers ce temps d’échanges nous aborderons les différentes menaces qui peuvent aujourd’hui peser sur la pointe médocaine. Quels sont les conséquences du changement climatique ? Et comment les aborder ?.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Since the nineteenth century, the State began to work against the erosion of the Atlantic coastline of the Médoc.

A stone house, built according to the Dutch model, was erected in May 1840 on the reverse side of a dune in Le Verdon sur Mer. The site was then known as the « Maison de Grave Workshops » before becoming the « Maison de Grave » restored by the Conservatoire du Littoral.

Through this time of exchange we will approach the various threats which can weigh today on the médocaine point. What are the consequences of climate change? And how to deal with them?

Ya en el siglo XIX, el Estado empezó a actuar contra la erosión del litoral atlántico del Médoc.

En mayo de 1840 se erigió una casa de piedra, construida según el modelo holandés, en el reverso de una duna en Le Verdon sur Mer. El lugar se denominó entonces « Ateliers de Maison de Grave » antes de convertirse en la « Maison de Grave », restaurada por el Conservatoire du Littoral.

Durante este tiempo de debate, examinaremos las distintas amenazas que pueden pesar hoy sobre la punta del Médoc. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Y cómo podemos hacerles frente?

Jahrhundert begann der Staat, gegen die Erosion der Atlantikküste des Médoc vorzugehen.

Im Mai 1840 wurde ein Steinhaus nach holländischem Vorbild auf der Rückseite einer Düne in Verdon sur Mer errichtet. Der Ort war zunächst unter dem Namen « Ateliers de Maison de Grave » bekannt und wurde später zum « Maison de Grave », das vom Conservatoire du Littoral restauriert wurde.

Im Rahmen dieses Austauschs werden wir die verschiedenen Bedrohungen erörtern, denen die Landzunge des Médoc heute ausgesetzt ist. Was sind die Folgen des Klimawandels? Und wie kann man ihnen begegnen?

