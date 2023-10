Randonnée forestière et casse-croûte du résinier avec l’ONF et Laurence Dessimoulie. (Sur réservation) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 29 octobre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Avec un technicien forestier et la cuisinière Laurence Dessimoulie, la randonnée évoque le gemmage qui a marqué l’histoire de nos forêts. Qui étaient ces résiniers et comment travaillaient-ils ? Qu’emportaient-ils dans leurs besaces ?

La dégustation d’un «casse-croûte du résinier» clôture la sortie.

Tout public. Enfants à partir de 6 ans.

Prévoir chaussures fermées et vêtements en fonction de la météo..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 12:00:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With a forestry technician and cook Laurence Dessimoulie, the walk evokes the gemmage that marked the history of our forests. Who were these resin makers and how did they work? What did they take with them?

The tour ends with a tasting of a « resinier’s snack ».

All ages. Children aged 6 and over.

Bring closed shoes and weather-appropriate clothing.

Con la ayuda de un técnico forestal y de la cocinera Laurence Dessimoulie, el paseo hace un recorrido por el gemmage (trabajo de la resina) que ha marcado la historia de nuestros bosques. ¿Quiénes eran estos resineros y cómo trabajaban? ¿Qué se llevaban?

El paseo termina con la degustación de un « tentempié de resinero ».

Abierto a todos. Niños a partir de 6 años.

Traer calzado cerrado y ropa adecuada para la intemperie.

Gemeinsam mit einem Forsttechniker und der Köchin Laurence Dessimoulie wird auf dieser Wanderung an die Holzverarbeitung erinnert, die die Geschichte unserer Wälder geprägt hat. Wer waren die Harzarbeiter und wie arbeiteten sie? Was trugen sie in ihren Umhängetaschen mit sich herum?

Die Verkostung eines « Snacks des Harzbauern » rundet den Ausflug ab.

Für alle Altersgruppen. Kinder ab 6 Jahren.

Geschlossene Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

