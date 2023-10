Atelier créatif « Carte postale en pleine nature » (sur réservation) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 27 octobre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Pendant les vacances, les plus jeunes sont invités à découvrir le site, observer, dessiner à leur manière pour créer

un souvenir prêt à envoyer !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During the vacations, youngsters are invited to discover the site, observe and draw in their own way to create

a souvenir ready to send!

Durante las vacaciones, los más pequeños están invitados a descubrir el lugar, observar y dibujar a su manera para crear

¡un recuerdo listo para enviar!

Während der Ferien sind die Jüngsten eingeladen, den Ort zu entdecken, zu beobachten, auf ihre Weise zu zeichnen, um ein

ein versandfertiges Souvenir zu erstellen!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Médoc Atlantique