Découverte de la forêt dunaire avec l’ONF (sur réservation à partir de 6 ans) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 25 octobre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Accompagnée par un technicien forestier cette randonnée familiale sera ponctuée d’échanges et d’ateliers ludiques pour

mieux connaître notre environnement.

Prévoir chaussures fermées et vêtements en fonction de la météo - circuit 3 km.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 11:30:00.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a forestry technician, this family hike will be punctuated by discussions and fun workshops to learn more about our environment

our environment.

Bring closed shoes and weather-appropriate clothing – 3 km circuit

Acompañado por un técnico forestal, este paseo en familia estará salpicado de debates y talleres lúdicos que le ayudarán a conocer mejor nuestro medio ambiente

nuestro entorno.

Llevar calzado cerrado y ropa adecuada para el tiempo – Circuito de 3 km

In Begleitung eines Forsttechnikers wird diese Familienwanderung von Gesprächen und spielerischen Workshops begleitet, die uns helfen sollen, unsere Umwelt zu verstehen

sie lernen unsere Umwelt besser kennen.

Geschlossene Schuhe und Kleidung je nach Wetterlage vorsehen – Rundweg 3 km

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Médoc Atlantique