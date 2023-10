Atelier créatif « comme un collage » (sur inscription) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 24 octobre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

La Maison de Grave propose un rendez-vous nourri par la découverte du site : écouter, regarder, dessiner pour

composer sa propre création et repartir avec un souvenir sous verre..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Maison de Grave offers a rendez-vous based on the discovery of the site: listen, look, draw to compose your own

to compose your own creation and leave with a souvenir under glass.

La Maison de Grave le ofrece la oportunidad de descubrir el yacimiento: escuche, mire, dibuje para hacer su propia creación y váyase con un recuerdo bajo cristal

y váyase con un recuerdo bajo cristal.

Das Maison de Grave bietet ein Treffen an, das von der Entdeckung des Ortes geprägt ist: zuhören, anschauen, zeichnen, um ein eigenes Werk zu erstellen

sie können Ihre eigene Kreation zusammenstellen und mit einem Souvenir unter Glas nach Hause gehen.

