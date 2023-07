En famille, Capoera (capsule d’œufs de raie) (sur réservation) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 30 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Les capsules d’œufs de raies, vous connaissez ? Ce sont de curieuses enveloppes de kératine rectangulaires, munies d’une corne à chaque angle. Cette enveloppe recouvre l’œuf de raie avant son éclosion. Pour contribuer à une meilleure connaissance de ces espèces de raies qui sont actuellement en déclin, nous vous proposons de partir à la recherche des capsules en bord de mer. Les capsules seront réhydratées puis identifiées..

2023-08-30

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ever heard of ray egg capsules? They’re curious rectangular keratin envelopes, with a horn at each corner. This envelope covers the ray egg before it hatches. To contribute to a better understanding of these ray species, which are currently in decline, we invite you to search for the capsules on the seashore. The capsules will be rehydrated and then identified.

¿Ha oído hablar alguna vez de las cápsulas de huevo de raya? Son unas curiosas envolturas rectangulares de queratina con un cuerno en cada esquina. Esta envoltura cubre el huevo de raya antes de que eclosione. Para ayudarnos a conocer mejor estas especies de rayas, actualmente en declive, le invitamos a buscar las cápsulas en la orilla del mar. Las cápsulas se rehidratarán y luego se identificarán.

Haben Sie schon einmal von Rocheneierkapseln gehört? Das sind seltsame, rechteckige Keratinhüllen mit einem Horn an jeder Ecke. Diese Hülle umhüllt den Rocheneier, bevor er schlüpft. Um zu einem besseren Verständnis dieser Rochenarten beizutragen, die derzeit im Rückgang begriffen sind, schlagen wir Ihnen vor, sich am Meer auf die Suche nach den Kapseln zu begeben. Die Kapseln werden rehydriert und anschließend identifiziert.

