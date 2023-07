AGRICULTURE ET ÉLEVAGE, QUELS IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ ? avec Gilles Bœuf, biologiste Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 23 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Dès le XIXe siècle, l’Etat engage la lutte contre l’érosion du littoral dans le Médoc, à la Maison de Grave. Lors de cette balade, les conséquences du changement climatique sur la pointe médocaine, les risques et les pistes d’anticipation seront abordées.

Sur réservation..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 20:00:00. .

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As early as the 19th century, the French government began to combat coastal erosion in the Médoc, at the Maison de Grave. During this walk, you will learn about the consequences of climate change on the Médoc?s tip, the risks involved and how to anticipate them.

Reservations required.

Ya en el siglo XIX, el gobierno comenzó a luchar contra la erosión costera en el Médoc, en la Maison de Grave. Este paseo analizará las consecuencias del cambio climático en la punta del Médoc, los riesgos que entraña y las formas de anticiparse a ellos.

Reserva obligatoria.

Jahrhundert begann der Staat mit dem Kampf gegen die Küstenerosion im Médoc, in der Maison de Grave. Bei diesem Spaziergang werden die Folgen des Klimawandels für die Spitze des Médoc, die Risiken und die Möglichkeiten zur Vorbeugung besprochen.

Reservierung erforderlich.

