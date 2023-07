Atelier Land’Art Argile avec Véronique Grenier (sur inscription) à partir de 6 ans Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 7 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Véronique Grenier vous invite à créer votre propre Musée Ephémère en travaillant les argiles du Médoc à l’ombre du jardin de l’ingénieur. Des plus jeunes aux familles, ces ateliers s’adressent à tous !.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 12:30:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Véronique Grenier invites you to create your own Musée Ephémère, working with Médoc clays in the shade of the engineer?s garden. From the very young to families, these workshops are for everyone!

Véronique Grenier le invita a crear su propio Musée Ephémère trabajando las arcillas de Médoc a la sombra del jardín del ingeniero. Desde los más pequeños hasta las familias, ¡estos talleres son para todos!

Véronique Grenier lädt Sie ein, Ihr eigenes vergängliches Museum zu erschaffen, indem Sie im Schatten des Gartens des Ingenieurs mit Tonerde aus dem Médoc arbeiten. Diese Workshops richten sich an alle, von den Jüngsten bis zu den Familien!

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Médoc Atlantique