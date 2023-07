Saveur des aiguilles de pins et paysages dunaires avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer, 27 juin 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Entre forêt et océan, vous apprendrez à identifier les plantes sauvages comestibles présentes sur le site.

Après la cueillette, vous réaliserez quelques préparations à déguster ensemble à l’issue de l’atelier..

2023-06-27 fin : 2023-06-27 12:30:00. EUR.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Between forest and ocean, you’ll learn to identify the wild edible plants found on the site.

After picking, you’ll prepare a few dishes to enjoy together at the end of the workshop.

Entre el bosque y el océano, aprenderá a identificar las plantas silvestres comestibles que se encuentran en el lugar.

Después de recolectar, prepararás algunos platos para degustar juntos al final del taller.

Zwischen Wald und Ozean lernen Sie, die essbaren Wildpflanzen zu identifizieren, die auf dem Gelände vorkommen.

Nach dem Sammeln stellen Sie einige Zubereitungen her, die Sie am Ende des Workshops gemeinsam verkosten können.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Médoc Atlantique