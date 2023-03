Maison Georges Clémenceau : A la découverte de l’Horlogerie d’art Maison de Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Catégories d’Évènement: Saint-Vincent-sur-Jard

Vendée

Maison Georges Clémenceau : A la découverte de l’Horlogerie d’art Maison de Georges Clemenceau, 31 mars 2023, Saint-Vincent-sur-Jard. Maison Georges Clémenceau : A la découverte de l’Horlogerie d’art 31 mars – 2 avril Maison de Georges Clemenceau Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Maison et les Jardins de Georges Clémenceau proposent au public de découvrir le travail d’horloger – restaurateur, les 31 mars, 1er et 2 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Marc VOISOT est spécialisé en horlogerie française ancienne et dorure du bronze d’ameublement. Il a restauré les horloges de la Maison de Georges Clémenceau en 2022. Des visites commentées et des échanges avec Marc VOISOT autour des objets restaurés sont programmés pendant ces journées. Maison de Georges Clemenceau 76 rue Georges Clemenceau – 85520 Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.maison-de-clemenceau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

