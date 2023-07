Partir en livre Maison de George Sand Nohant-Vic Catégories d’Évènement: Indre

Nohant-Vic Partir en livre Maison de George Sand Nohant-Vic, 12 juillet 2023, Nohant-Vic. Partir en livre Mercredi 12 juillet, 10h00, 14h00 Maison de George Sand Gratuit, en plein-air À cette occasion, les bénévoles de l’association « Lire et faire lire » partageront leur amour de la lecture en lisant des histoires aux plus petits dans le jardin de George Sand. Maison de George Sand 2 place Ste-Anne 36400 Nohant-Vic Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire https://www.maison-george-sand.fr/ Au cœur du Berry, entrez dans l’intimité d’une grande écrivaine du XIXe siècle : George Sand. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

