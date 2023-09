Visite guidée de la Maison de Garonne ! Maison de Garonne Boé, 14 octobre 2023, Boé.

Visite guidée de la Maison de Garonne ! Samedi 14 octobre, 10h30 Maison de Garonne Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, la Maison de Garonne vous propose d’assister à une visite guidée du lieu accès sur l’architecture du monument et ses évolutions au fil des siècles.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61. https://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe/ La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne maison-forte/tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne présente une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, ainsi que la biodiversité que la Garonne abrite.

Depuis son dernier étage à ciel ouvert, la maison de Garonne offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se poursuivre sur le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à 300 métres. Deux places de parking handicapés à 30 métres. Site accessible aux personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

©Mairie de Boé