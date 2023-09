Atelier « Cuisine nature » Maison de Garonne Boé, 30 septembre 2023, Boé.

Atelier « Cuisine nature » Samedi 30 septembre, 16h00 Maison de Garonne Sur inscription

Venez découvrir comment réaliser des recettes simples avec des plantes sauvages. Vous en apprendrez un peu plus sur les plantes comestibles locales. Et surtout à les cuisiner lors d’un moment convivial et de partage. A l’issue de l’atelier, vous pourrez déguster vos créations.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison-garonne@ville-boe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553986561 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

Cuisine Nature

Mairie de Boé