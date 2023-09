Balade à la découverte de la forêt riveraine des bords de Garonne Maison de Garonne Boé, 30 septembre 2023, Boé.

Balade à la découverte de la forêt riveraine des bords de Garonne Samedi 30 septembre, 10h30 Maison de Garonne Sur inscription

Venez découvrir la richesse d’un milieu particulier, la forêt riveraine (ripisylve) longeant les cours d’eau et notamment Garonne. Sa formation, sa faune, sa flore et les rôles importants qu’elle joue n’auront plus de secrets pour vous.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison-garonne@ville-boe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.53.98.65.61 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

Balade découverte

Mairie de Boé