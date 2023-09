Vernissage et exposition photographique : « De la Tour Lacassagne à la Maison de Garonne » Maison de Garonne Boé, 15 septembre 2023, Boé.

Vernissage et exposition photographique : « De la Tour Lacassagne à la Maison de Garonne » 15 et 16 septembre Maison de Garonne Gratuit. Entrée libre.

Au cours des aménagements qui ont vu la tour Lacassagne de Boé (maison-forte de la fin du XIVe siècle) devenir maison de Garonne (centre d’interprétation sur la Garonne ouvert en 2023) au cours de ces 3 dernières années, les photographes Annick Cabon et Louis-Michel Grevent ont immortalisé les aménagements réalisés et l’évolution du bâtiment. Cette exposition vous propose de venir découvrir ces travaux par le biais du regards de ces photographes.

Participez à un vernissage de l’exposition le vendredi 15 septembre à 18h.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m). Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Annick Cabon