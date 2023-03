Concert de la francophonie Maison de France Berlin Catégorie d’Évènement: Berlin

Concert de la francophonie Maison de France, 24 mars 2023, Berlin. Concert de la francophonie Vendredi 24 mars, 20h00 Maison de France Un concert avec des musiciens roumains, québécois et français est prévu à l’Institut français de Berlin le 24 mars 2023 à 20h. Il s’agit d’un concert organisé en coopération avec l’Institut culturel roumain à Berlin, au cour duquel un trio franco-québéco-roumain interprètera plusieurs trios de chansons. Maison de France Kurfürstendamm 211 10719 Berlin Berlin 10719 Charlottenburg Berlin [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/berlin/event/concert-de-la-francophonie-22325 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00 ©IF Berlin

Détails Catégorie d’Évènement: Berlin Autres Lieu Maison de France Adresse Kurfürstendamm 211 10719 Berlin Ville Berlin Lieu Ville Maison de France Berlin

Maison de France Berlin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berlin/

Concert de la francophonie Maison de France 2023-03-24 was last modified: by Concert de la francophonie Maison de France Maison de France 24 mars 2023 berlin Maison de France Berlin

Berlin